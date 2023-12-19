دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام صن داونز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي -

خط الوسط: كريم - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس