ads
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام صن داونز

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي -

خط الوسط: كريم - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وصن داونز دوري أبطال أفريقيا جايمي باتشيكو