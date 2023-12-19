أحمد عبد الحميد بـ3 وجوه في السينما

بعدما لفت الأنظار إليه بشخصية صياد السمك شنهابي في مسلسل تحت الوصاية في رمضان، الممثل الصاعد أحمد عبد الحميد يقدم 3 أدوار جديدة مثيرة منها العبد.. وحامي خُط الصعيد.. وفتوة الموالد.

يقدم شخصية عبد في فيلم "أسد أسود"، الذي تدور أحداثه في عصر تجارة العبيد، وهي شخصيته جريئة وشجاعة .

- وفي فيلم" فرقة الموت" سوف يجسد شخصية "رمضان" أخو خط الصعيد الشهير، والذي سوف يشاركه في عمليات البلطجة والقتل.

- أما في فيلم "شمس الزناتي"، الذي تدور أحداثه في عصر الاحتلال الإنجليزي، سوف يلعب عبد الحميد شخصية "سيد سبرتو"، وهي الشخصية التي سبق وأن قدمها الفنان مصطفى متولي، ولكن عبد الحميد سوف يقدم الشخصية في المرحلة العمرية الأصغر.