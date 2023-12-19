الصحة: توفير 141 ألف جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية بفروع «فاكسيرا»

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه تم توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسيمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

أكد "عبد الغفار " على أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا ، والحاجة إلى البقاء في المستشفى ، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطى بابرة في الذراع ، حيث تنشط الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة ضد المرض، مشيراً إلى أهميتة للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابون بأمراض مزمنة، كالربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

في السياق ذاته ، أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه تم توفير 42 ألف و676 جرعة من لقاح المكورات الرئوية، حيث ان فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية أخطرها الالتهاب الرئوي، موضحاً أن اللقاح يستهدف الأطفال خاصة دون سن 5 سنوات، ويعتبر تطعيم المكورات الرئوية من أهم التطعيمات الإضافية لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكري أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية.

ومن جانبه أشار الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» أن الشركة توفر جميع الأمصال واللقاحات والتطعيمات الروتينية بجميع فروعها، كما أنها توفر الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية ، بالإضافة لتخصصات أكثر دقة كالسكر، والأمراض الخاصة بالغدد الصماء والحساسية والمناعة، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والاخصائيين والاستشاريين، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي من أشعة وتحاليل، وتوفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية من خلال بنك الدم بفاكسيرا على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مشيراً إلى أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا.