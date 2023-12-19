وصول طائرة ألمانية تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة إلى مطار العريش

استقبل مطار العريش اليوم، طائرة من ألمانيا إلى مصر محملة بإمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتشمل الشحنة الإنسانية التي يبلغ وزنها 20 طناً 120 خيمة كبيرة لأهالي غزة.

وسافرت المبعوث الألمانى الخاص للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسيل، والسفير الألماني في القاهرة، فرانك هارتمان إلى شمال سيناء لتنسيق وصول وتفريغ طائرة المساعدات الألمانية في مطار العريش.

وجرى تسليم إمدادات الإغاثة إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بتنظيم النقل إلى قطاع غزة هناك سيتم إدارة إمدادات الإغاثة من قبل موظفي منظمة الإغاثة "المجلس النرويجي للاجئين

وقالت المبعوث الخاص الألمانى دايكى بوتسيل: نحن ملتزمون بشدة بتخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة، حيث تقف ألمانيا إلى جانب الجرحى والأشخاص الذين يعانون من تبعات الصدمة والذين ليس لديهم مأوى. ولهذا السبب قمنا بزيادة مساعداتنا الإنسانية الضرورية للحياة للأراضي الفلسطينية إلى أكثر من الضعف وذلك في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 202.5 مليون يورو

وأوضحت المبعوث الخاص بوتسيل، انه وفي 15 ديسمبر أصبحت ألمانيا أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في عام 2023".

ووصلت بالفعل إلى القاهرة يوم السبت الماضي طائرة خاصة تابعة لسلاح الجو الألماني: محملة بمستلزمات طبية، بما في ذلك معدات طبية عالية الجودة لمعالجة المرضى من غزة في مصر.

وفي خلال رحلتهما إلى شمال سيناء تبادلت المبعوث الألماني الخاص للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط والأدنى، دايكي بوتسيل والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان وجهات النظر مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة حول جهود الإغاثة الجارية في الأزمة الحالية. إضافة إلى ذلك فقد قامت المبعوث الخاص بوتسيل والسفير هارتمان بزيارة معبر رفح الحدودي للحصول على انطباع شخصي عن شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك قاما بزيارة المستشفيات في شمال سيناء حيث يعالج الناس من غزة.

x

WhatsApp Image 2023-12-19 at 14.47.53

WhatsApp Image 2023-12-19 at 14.47.50