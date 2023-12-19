ads
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"فلسطين في القلب" أمسية غنائية للقومي للمسرح والموسيقى بالهناجر

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقام في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، أمسية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب"، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، والذي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحييها فرقة المركز الموسيقية، وبمشاركة الشاعر محمد بهجت.

وذلك بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنان خالد الذهبي، والناقد المسرحي عبد الرازق حسين، والسيدة فاطمة حسين رياض، والسيدة ناهد الدفراوي.

يتضمن برنامج الأمسية مجموعة متميزة من الأغاني التراثية، وهي: "الأرض بتتكلم عربي"، و"زهرة المدائن"، و"القدس دار السلام"، و"القدس العتيقة"، و"عربية يا أرض فلسطين"، و"سكت الكلام"، و"أخي جاوز الظالمون المدى"، و"حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، و"اسلمي يا مصر"، غناء الفنان أحمد محسن.

كما يلقي الشاعر محمد بهجت قصائد: "الله معك"، و"يا برتقال أخضر وجديد"، و"أنا عربي"، و"مسحراتي القدس"، و"إن نصر الله قريب"، و"مسحراتي التراب المريمي"، و"الأرض بتتكلم عربي"، و"سينا أرض مصرية"، و"عروسة من سينا".

وتأتي الأمسية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

فلسطين في القلب مركز الهناجر للفنون المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية إيهاب فهمي