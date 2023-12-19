"فلسطين في القلب" أمسية غنائية للقومي للمسرح والموسيقى بالهناجر

تقام في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، أمسية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب"، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، والذي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحييها فرقة المركز الموسيقية، وبمشاركة الشاعر محمد بهجت.

وذلك بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنان خالد الذهبي، والناقد المسرحي عبد الرازق حسين، والسيدة فاطمة حسين رياض، والسيدة ناهد الدفراوي.

يتضمن برنامج الأمسية مجموعة متميزة من الأغاني التراثية، وهي: "الأرض بتتكلم عربي"، و"زهرة المدائن"، و"القدس دار السلام"، و"القدس العتيقة"، و"عربية يا أرض فلسطين"، و"سكت الكلام"، و"أخي جاوز الظالمون المدى"، و"حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، و"اسلمي يا مصر"، غناء الفنان أحمد محسن.

كما يلقي الشاعر محمد بهجت قصائد: "الله معك"، و"يا برتقال أخضر وجديد"، و"أنا عربي"، و"مسحراتي القدس"، و"إن نصر الله قريب"، و"مسحراتي التراب المريمي"، و"الأرض بتتكلم عربي"، و"سينا أرض مصرية"، و"عروسة من سينا".

وتأتي الأمسية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.