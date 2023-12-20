الليلة.. الزمالك "المتصدر" يحل ضيفًا على ساجرادا ألأنجولي بالكونفيدرالية

يحل فريق الكرة الأول بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على فريق ساجرادا الأنجولي، على ملعب 11 نوفمبر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك لقاء اليوم، منتشيًا ومتصدرًا لمجموعته الثانية برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات على جميع فرق المجموعة، ويرغب الفريق في الخروج من مباراة اليوم بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل للتأهل رسميًا إلى ربع نهائي البطولة.

وحال تحقيق الفارس الأبيض الفوز على ساجرادا في مباراة اليوم سيتأهل رسميًا للدور ربع النهائي بالبطولة برصيد 12 نقطة، كما أن التعادل سيؤهل الزمالك لربع النهائي أيضًا برصيد 10 نقاط، ويتوقف رصيد ساجرادا عند 4 نقاط، وحتى لو خسر الزمالك آخر مباراتين وفاز ساجرادا فيهما ووصل الفريقين للنقطة 10، سيتأهل الزمالك بالمواجهات المباشرة على حساب ساجرادا.

أما إذا خسر الزمالك أمام ساجرادا وتوقف رصيده عند 9 نقاط، فسيتأجل التأهل إلي الجولة الخامسة بالمجموعة.

وطالب معتمد جمال من لاعبي الزمالك بخوض لقاء اليوم بروح قتالية عالية لتحقيق الفوز والتأهل رسميا لربع نهائي البطولة، وأيضا لمصالحة جماهير الزمالك بعد الهزيمة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري في الأيام الماضية بنتيجة 1-0 أمام المصري البورسعيدي .

واختار معتمد جمال قائمة لمباراة اليوم والتي سافرت أنجولا في الأيام الماضية، وتضم :

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

