المؤتمر: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمرشحي الرئاسة، الثلاثة يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية حقيقة، وأن مصر أصبحت دولة مؤسسات.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ان هذا اللقاء يؤكد حرص القيادة السياسية على العمل جنبا إلى جنب مع كل فئات الشعب وإعلاء المصلحة العامة، وهذه سياسة جديدة لم نعهدها من قبل، ومن ثم نحن أمام رئيس جمهورية يريد مشاركة كل الفئات فى العمل الجاد والحقيقي ودعم فكرة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الدولة المصرية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن لقاء الرئيس بمرشحى الرئاسة يعكس الديمقراطية الحقيقية التى وصلت إليها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك عمل حزبى حقيقى على أرض الواقع، وستكون الانتخابات الرئاسية 2024 بداية حقيقة للتعددية الحزبية وانطلاقة قوية للأحزاب السياسية، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد على إعلاء صوت الديمقراطية وأن الجميع يعمل لصالح الوطن أيا كانت انتماءاته أو توجهاته ما دام يريد مصلحة الوطن.