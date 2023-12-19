إسرائيل: 2800 جندي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلي، القول إن أكثر من 2800 جندي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحـرب على غزة.

وفي سياق متصل، قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت الشاب عمار ياسر من داخل المخيم، لافتة إلى أن سلسلة الاعتقالات والاقتحامات باتت شبه يوميا.

وتابعت، أن بيت لحم شهد اقتحام قوات الاحتلال في الولجا والمدينة وغيرها من الأحياء، ومصادرة عددا من المركبات، بالإضافة إلى اقتحامات الخليل واعتقال عددا من الفلسطينيين ومصادرة العديد من المركبات، مشيرة إلى بيان جيش الاحتلال أن هذه المركبات تستخدم مرارا وتكرارا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.