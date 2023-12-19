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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل: 2800 جندي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلي، القول إن أكثر من 2800 جندي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحـرب على غزة.

وفي سياق متصل، قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت الشاب عمار ياسر من داخل المخيم، لافتة إلى أن سلسلة الاعتقالات والاقتحامات باتت شبه يوميا.

وتابعت، أن بيت لحم شهد اقتحام قوات الاحتلال في الولجا والمدينة وغيرها من الأحياء، ومصادرة عددا من المركبات، بالإضافة إلى اقتحامات الخليل واعتقال عددا من الفلسطينيين ومصادرة العديد من المركبات، مشيرة إلى بيان جيش الاحتلال أن هذه المركبات تستخدم مرارا وتكرارا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

إسرائيلي الحرب على غزة القاهرة الاخبارية تأهيل وزارة الدفاع