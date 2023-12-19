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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

للعام الثالث على التوالي.. القومي للبحوث يحصد المركز الأول في مؤشر سيماجو

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
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حصد المركز القومى للبحوث، للعام الثالث على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2023) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 فعلى مستوى مصر جاء المركز متقدماً على مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، ، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز السابع ومعهد بحوث البترول فى المركز التاسع. 
وتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد مؤشرات التقييم على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الاستشهاد بها وقيمتها العلمية، أما المحور الثانى فيشمل الابتكار بما يعكس المردود الاقتصادى للبحث العلمى ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.

التطبيقات التكنولوجية التعليم العالي والبحث العلمي الخدمات المجتمعية الشرق الاوسط وشمال افريقيا المركز القومي للبحوث المركز القوم