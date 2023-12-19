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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش بالإسكندرية

الموسيقار الراحل
الموسيقار الراحل فريد الأطرش
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تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء، حفلا فنيا جديدا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 21 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل منها: ادينى ميعاد وقابلنى، ويا سلام على حبى وحبك، والربيع، وبقى عايز تنسانى، وروحى وروحك حبايب، وإياك من حبى، وليالى الانس، ونجوم الليل.

وذلك بأداء المطربين: ياسر سعيد، وإسلام مرسى، وهبه إسماعيل، ويمنى حسن، ودعاء رجب، وياسمين إبراهيم، وأميرة الرفاعى، ومحمد الخولى.

 يُعد فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي.

بدأ الأطرش مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، وقام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب، وتوفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً ما زال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .

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