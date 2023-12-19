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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي في موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفير فنلندا في موسكو على خلفية نوايا هلسنكي توقيع اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، "تم إبلاغ السفير الفنلندي أن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي دون رد على الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي على الحدود مما يهدد أمن روسيا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة القرارات العدوانية لفنلندا وحلفائها في الناتو".

وشددت زاخاروفا على أن "مسؤولية تحويل منطقة حسن الجوار إلى منطقة مواجهة محتملة تقع بالكامل على عاتق السلطات الفنلندية الحالية".

وكانت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، قد أعلنت الخميس الماضي، أن بلادها، تعتزم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن واشنطن من إرسال قوات لفنلندا، الواقعة شمالي أوروبا، والتي تشارك حدودا مع روسيا، لتعزيز دفاعها وتخزين أسلحة ومعدات عسكرية هناك وغيرها من البنود.

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا انضمت رسميا لحلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل الماضي، لتصبح العضو 31 في الحلف.

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