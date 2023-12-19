مونديال الأندية.. حلم مان سيتي يصطدم بطموحات بطل اليابان

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى الانجليزى، ونظيره اوراوا ريد دياموندز اليابانى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس العالم للاندية والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويحلم مانشستر سيتي، بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في مشاركته الأولى بالبطولة.

وتوج المان سيتي، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، بعد محاولات عديدة باءت بالفشل، وسيحاول التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل الفريق الإنجليزي البطولة وهو في مرحلة صعبة، حيث فاز مرة وحيدة في آخر 6 مواجهات بالدوري الإنجليزي، وتراجع للمركز الرابع بفارق 5 نقاط عن المتصدر آرسنال.