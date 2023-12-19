الزمالك يجدد مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لجدولة غرامة شيكابالا

جدد مسؤولوا نادي الزمالك، مفاوضاتهم مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتقسيط غرام محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بالنادي، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن انفراجة في المفاوضات مع الجانب البرتغالي، بعد ترحيبهم بتقسيط الغرامة على قسطين، فيما يسعى مسؤولوا الأبيض لدفع الغرامة على 3 أقساط.

ويعاني الزمالك من عقوبة إيقاف القيد، بسبب مستحقات انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا، إلى الفريق الأبيض موسم 2015، والتي تضاعفت إلى مليون و500 ألف دولار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، المقرر غدًأ الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.