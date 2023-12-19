ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 7 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، وقع على الطريق الزراعى بالقرب من كمين بلانة بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم: "هانم سعيد أحمد، 21 سنة، نوال كمال حفنى، 44 سنة، أحمد البس أحمد، 41 سنة، كريم محمد أحمد، 36 سنة، جملات محمد خليل، 48 سنة، عاليه حجاج على، 63 سنة، عبد الحميد محمد عيد، 35 سنة"، وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وجروح وكدمات.

وتم نقل المصابين السبعة إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث إنقلاب سيارة ميكروباص إصابة 7 أشخاص أخبار محافظة أسوان