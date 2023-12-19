إزالة فورية لتعديات بالوحدات المحلية لمركزى أسوان وكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة الحملات المكبرة لإزالة أى تعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، وذلك فى إطار الجهود المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الهادفة للتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون ، والحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأوضح أنه توجد متابعة مستمرة لكافة الجهود من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة للإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 500 م2 بنطاق حى الصداقة بقيادة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة العاملين بالحى برئاسة سامية حسين ، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في أعمال التعدى .

كما قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بإزالة للإشغالات بمنطقة الشادر القديم بحى شرق ، وتم مصادرة المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بمساحة 263 م2 بناحية الخور قبلى التابعة لقرية العباسية بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى .