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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لتعديات بالوحدات المحلية لمركزى أسوان وكوم أمبو

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة الحملات المكبرة لإزالة أى تعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، وذلك فى إطار الجهود المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الهادفة للتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون ، والحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأوضح أنه توجد متابعة مستمرة لكافة الجهود من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة للإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 500 م2 بنطاق حى الصداقة بقيادة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة العاملين بالحى برئاسة سامية حسين ، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في أعمال التعدى .

كما قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بإزالة للإشغالات بمنطقة الشادر القديم بحى شرق ، وتم مصادرة المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بمساحة 263 م2 بناحية الخور قبلى التابعة لقرية العباسية بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى .

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