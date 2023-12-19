ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يرفض ضم خريجي حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي لـ"نقابة التكنولوجيين"

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يحتاج إلى إعادة النظر، وذلك بعد مناقشته في ورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح مصطفى، أن المشروع يهدف إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، إلا أنه يضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وهو ما يعتبر خطأً، حيث تختلف طبيعة المهن التكنولوجية عن طبيعة العمل في المجال الرقمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لفصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي عن نقابة التكنولوجيين، على أن يتم إنشاء نقابة جديدة تضمهم.

وشدد مصطفى على أهمية التنسيق بين الحكومة وأصحاب المصلحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعديل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بما يحقق المصلحة العامة.

الذكاء الاصطناعي الحاسبات والمعلومات النائب علاء مصطفي النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ