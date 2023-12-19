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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم أثناء الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك لجهودهم المبذولة أثناء الفصل الدراسي الأول والإعداد للامتحانات للعام الجامعي 2024 /2023.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة  العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

الفصل الدراسي الاول جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف