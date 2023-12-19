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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل مشاركة مصريتين في مؤتمر المناخ كوب 28 بوفد تفاوضي

تفاصيل مشاركة مصريتان
تفاصيل مشاركة مصريتان في مؤتمر المناخ كوب 28 بوفد تفاوضي
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حلت سلمى شريف ومادونا عبده ضيفتين، على حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"،  والمذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية للحديث عن تجربتيهما في مؤتمر المناخ cop28. 

وقالت سلمى شريف: "قدمنا طلبا حتى نصبح جزءً من لجنة استشارية وطنية وتم اختيارنا من 1800 متقدم، وسبق لي العمل مع وزارة الشباب والرياضة وكنت جزءً من cop27". 

فيما أوضحت مادونا: "شاركت في قمة المناخ التي استضافتها مصر العام الماضي، وعندما وجدت إعلان الشباب والمناخ على تطبيق لينكد إن كنت أحد الشباب الذين تقدموا، ومررنا بتصفيات وخطوات طويلة".

وأضافت: "كنت ضمن 50 شخصا خاضوا اختبارات القبول، وبعدها خضت اختبارا ضمن 20 شخص، وتم اختيار 9 أشخاص كنت احدهم، وأصبحنا ننتمي إلى لجنة شباب المناخ ونقوم بعمل أنشطة كثيرة حتى يصبح الشباب أكثر انخراطا في أنشطة المناخ". 

 

سلمى شريف صباح الخير يا مصر مؤتمر المناخ COP28 مادونا عبده