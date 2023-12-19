الحرية للإبداع يعرض الفيلم الأمريكي "Alien"

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الفيلم الأمريكي "Alien"، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك ضمن عروض نادي الإبداع السينمائي، بإشراف الناقد الفني محمد كمال مبارك.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة عام ١٩٨٠، وتدور أحداثه في إطار الخيال العلمي.

ويعد العمل أحد أفلام المخرج الأسطوري ريدلي سكوت الأولى، وأول أفلام سلسلة الخيال العلمي الشهيرة بذات الاسم، حيث تصل إشارة استغاثة قادمة من الفضاء الخارجي، وعندما تم إرسال سفينة فضاء من الأرض للتحقيق في الأمر فوجئوا بأنهم تعرضوا لكمين أوشك على التغلب عليهم بدرجة كبيرة والتوجه إلى الأرض للسيطرة عليها، ويحاولون تدارك الموقف بمجهود شاق، ومعركة ملحمية.

الفيلم من بطولة الفنانين: توم سكيريت، وجون هيرت، وسيجورني ويفر، ويافيت كوتو، وفيرونيكا كارترايت، وهاري دين ستانتون، وآخرون، ومن تأليف رونالد شوسيت، ودان أوبانون، وإخراج ريدلي سكوت.