بالفيديو.. التنمية المحلية: مبادرة سند الخير تغطي الـ 18 محافظة بأسعار مناسبة للجميع

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة سند الخير، هي مبادرة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم تدشينها في 31 مارس 2021 ، مشيرًا إلى ان المبادرة تدخل في الأسبوع الـ 84، وأن المبادرة تغطي 18 محافظة، بـ 100 سيارة مجهزة ومتنقلة.

وقال "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إن المبادرة يخضع لها 10 شركات و3 مبادرات شبابية، موضحًا أن المبادرة حققت حجم إيرادات كبيرة وصلت لـ 406 ملايين جنيه و600 ألف، وتستهدف القرى الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية في محافظات الجمهورية.

وتابع، أن المبادرة تغطي الـ 18 محافظة وتوفر السلع بأسعار مناسبة بجميع الأماكن، موضحًا أن الأسبوع الأخير من المبادرة حقق 3.8 ملون جنيه ، وأن هذا رقم كبير، وأن هناك محافظات بها 30 سيارة، وأن هذا يوفر فرص عمل لـ الشباب.