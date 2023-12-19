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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي في المونديال| كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين

محاضرة كولر
محاضرة كولر
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يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الأهلي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الجمعة القادم؛ لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر، على طي صفحة مباراة الأهلي وفلومينينيسي البرازيلي والتي أقيمت أمس الاثنين، على استاد الجوهرة بمدينة جدة. 

وبدأ الجهاز الفني للأهلي، في الاستعداد للمباراة القادمة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل من أجل حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية. 

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة. 

وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

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