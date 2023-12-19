مطرانية بورسعيد: الرئيس السيسي أرسى دعائم الوطنية في الجمهورية الجديدة

قدمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران المحافظة وضواحيها، التهنئة القلبية، اليوم الثلاثاء، باسم الأنبا تادرس ومجمع كهنة المطرانية وشعب الكنيسة ببورسعيد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان المطرانية "فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا يدل على ثقة الشعب المصري العظيم في الرئيس السيسي، وفي نجاحه في تولي فتره رئاسية آخرى يتحمل فيها مسؤولية قيادته للجمهورية الجديدة "

وأكد المطرانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسى دعائم الوطنية في الجمهورية الجديدة من عدل ومساواة وتنمية وتعمير وتطوير وأمان، وإن خروج الشعب المصري بكامل طوائفه شبابا وكبارا في مظاهرات الحب التي رأيناها على مدار ثلاثة أيام تدل على ثقة ومكانه الرئيس عند جموع الشعب المصري.

واختتم البيان بعبارة: "أننا جميعا واثقين إن الله قادر أن يكون عونا للرئيس لنجني سويا ثمار تعب الرئيس الدؤوب من أجل رفعة شأن مصرنا الحبيبة دائما ، تحيا مصر".