العلاج الطبيعي بالدقهلية تجري 33 ألف جلسة وتنظم 12 اجتماعا فنيا خلال أسبوعين

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوعين الماضيين في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وتضمنت الجولات تفقد 25 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المطرية وشربين وأجا فضلًا عن ميت غمر ودكرنس.

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعيين الماضيين بلغ نحو 11757 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى نحو 33 ألف جلسة من بينها 3652 لمرضى الغسيل الكلوى .

كما أوضح عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى بلغ 1820جلسة وما يقارب 1362 جلسة أطفال من بينها 201 حالة بعناية الأطفال و143 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها .

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الإدارة 12 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية وتدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا والمنزلة ودكرنس وتمى الأمديد.

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