المشدد 15 سنة لمتهمين بالاتجار في الحشيش بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائقي توك توك بالسجن المشدد 15 سنة لاتجارهما في مخدر الحشيش وغرمتهما 200 ألف جنيه في دائرة قسم شرطة النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن كل من ف.م ٢٤سنة، سائق توك توك، م.م ٣٠ سنة، سائق توك توك أحرزا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، بقصد الاتجار كما أحرز الأول وحاز الثاني سلاحا ناريا غير مشخشن.

خرطوش وأحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

كان قسم شرطة النزهة تلقي القبض علي المتهمين أثناء مرور دورية أمنية أبصرت قوات الأمن تواجد المتهم الأول حال إعطاء الثاني قطعة من جوهر الحشيش تم ضبطهم وبتفتيشهما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا ان قصدهما الاتجار بالحشيش المخدر والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن ١٠٠ قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.