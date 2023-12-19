ضبط عصابة سرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا بالعبور

ضبطت مباحث قسم شرطة العبور، عصابة سرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا، حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شرطة العبور، يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة أثناء غيابهم وخروجهم منها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص وأنهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق أثناء غياب أصحابها عنها عن طريق تسلق النوافذ.

وفي أحد الاكمنه تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين أثناء خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثان شرطة العبور، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالي وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.