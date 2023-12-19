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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفصائل الفلسطينية تدمر آليات عسكرية إسرائيلية شمال خان يونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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أفاد مراسل فضائية الحدث محمد عوض، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وتدمير لآليات عسكرية إسرائيلية في شارع 5 شمالي خان يونس.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت بالأمس السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

يذكر أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن استهداف عناصرها ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأجهزوا على 3 من طاقمها في قطاع غزة، فضلًا عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية، منها دبابة "الملك- القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

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