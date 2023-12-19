ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تستقبل 21 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم  وصول نحو 21 ألفا و500 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 8ر17 مليون شخص.

ونقل راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة قولها "إن نحو 27 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس (الإثنين) متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16 مليون شخص".

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

بولندا أوكرانيا