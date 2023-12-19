بولندا تستقبل 21 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم وصول نحو 21 ألفا و500 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 8ر17 مليون شخص.

ونقل راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة قولها "إن نحو 27 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس (الإثنين) متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16 مليون شخص".

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.