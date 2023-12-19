بالفيديو.. محلل سياسي فلسطيني: أكثر من 89% من سكان غزة يعانون الجوع ونقص المواد الغذائية

قال الدكتور جهاد الحرازين محلل سياسي فلسطيني، إن استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة واستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين ونزوح الآخرين من أماكن سكنهم أدى لوجود معاناة وكارثة كبرى متفاقمة بشكل كبير على المستويات كافة رغم كل الجهود المبذولة.

وأضاف "الحرازين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الحرب على فلسطين تتواصل لليوم الثالثة والسبعين، إذ يواصل العدو الإسرائيلي العمليات العسكرية والقصف لمدة 24 ساعة مما خلف الكثير من المآسي والمعاناة نتيجة تدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني.

وتابع أن أكثر من 89% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع ونقص المواد الغذائية، وأكثر من 50% من السكان تفشت بينهم الأمراض والأوبئة سواء الأمراض الجلدية أو التنفسية، كما لم يتوفر الوقود والطاقة والكهرباء التي تمدهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي الذي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي من حيث النزوح وتدمير المساكن، ووجود جزء كبير من المواطنين الفلسطينيين في الشوارع بلا مأوى رغم برد الشتاء القارص.