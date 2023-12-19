بالفيديو.. باحث: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة

قال مصطفى عبدالله باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر حققت استحقاق رئاسي موفق بعمل الانتخابات الرئاسية 2024، ونتمنى مزيد من الخطوات الديمقراطية على سبيل بناء أفق سياسي راسخ وقوي في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة كان به عدد من الرسائل المهمة جدا التي ترسم شكل المستقبل القريب والبعيد نسبيا لسير وعمل الدولة المصرية.

وأضاف "عبدالله" في حواره عبر زووم، لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي تناول العملية الانتخابية وكيف تمت على نحو يسير وسلس رغم العدد الضخم وغير المتوقع الوصول إليه على مستوى المشاركة في الانتخابات بواقع 66.8% من إجمالي المصريين الذين لديهم حق التصويت.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، هي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية، متابعًا أن الرئيس السيسي تناول المهدد الأخطر في المنطقة حاليا وهو الحرب الغاشمة على قطاع غزة التي تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر وتهدد قضية القضايا بالنسبة لنا وهي القضية الفلسطينية، إذ إن تناول الرئيس السيسي لهذه القضية في صدارة خطابه يؤكد على موقف مصر الراسخ من تحقيق مبدأ السلام في المنطقة والوصول بالقضية الفلسطينية إلى حلها العادل المنصوص عليه دوليا والتأكيد بشكل لا يدع مجالا للشك أن الأمن القومي لمصر غير قابل للمساس أو أي مناورة سياسية من أي طرف".