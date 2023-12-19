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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل فوز مصري بأفضل مصور هاو على مستوى العالم

يوسف ناصر أفضل مصور
يوسف ناصر أفضل مصور هاوٍ في العالم
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كشف يوسف ناصر تفاصيل فوزه بجائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم، قائلًا: "إن هذه المسابقة تعلنها مجلة بريطانية ويتم تنظيمها سنويا، ويكون المشاركة فيها عبارة عن 10 جولات، يتم تقديم صور في كل جولة ويحصل المتسابقون على مراكز من 1 لـ10، مشددًا على أن مصر بها الكثير من المشاهد الرائعة التي تحتاج إلى تصوير وتوثيق. 

وأضاف "يوسف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "أن في السادس عشر من ديسمبر تم الإعلان عن نتيجة المسابقة واستطعت الفوز باللقب للثانية على التوالي بعد منافسة قوية جدا مع مصورين من داخل مصر".

وتابع، أن حصوله على هذه الجائزة لم يكن سهلا على الإطلاق، ففي العام الماضي لم يكن يتخيل أحد أن أحصل على مركز من المراكز العشرة الأولى، قائلًا: "حصولي على الجائزة في العام الماضي شجع مصورين مصريين كثر على المشاركة في المسابقة هذا العام",

وأردف المصور البالغ من العمر 20 عامًا: "أسلوبي في التصوير متناسب مع أسلوب المسابقة وهو ما يتيح لي فرصة أعلى مقارنة بالمتسابقين الآخرين، وفي نهاية المطاف يبقى تحقيق هذا الإنجاز الكبير توفيق كبير من الله".

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