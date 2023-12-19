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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

سنودس النيل الإنجيلي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الدكتور القس راضي
الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي
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هنأ سنودس النيل الإنجيلي-المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر- الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنين له كل نجاح وتوفيق، ليواصل مشروعه الحضاري الذي يستهدف خير البلاد وبناء نهضتها الحديثة، وليكمل مسيرة العطاء المتجدد والخلّاق. كما نهنئ الشعب المصري العظيم، الذي قدم ملحمةً رائعة مُحققِا نسبة مشاركة غير مسبوقة، عبّر فيها عن تأييده للرئيس، ودعمه الكبير لسياساته الحكيمة. ولم يكن غريبًا أن تخرج حشود الشعب المصري معبّرة عن امتنانها لما قام به من جهود مضنية في فترة مليئة بالتحديات والصعاب، ولكنها عامرة أيضًا بالمزيد من الإنجازات. 

وأضاف البيان الصادر عن الدكتور القس راضي عطا الله رئيس السنودس ، والدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام ، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري قد اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسس مجتمع يتسم بالأمن والأمان وسط منطقة ملتهبة، مليئة بالصراعات والاضطرابات. وقاد بحكمة ملف العلاقات الخارجية، ومهد الطريق لإرساء علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية من منطلق وطني أصيل. كما عمل على توفير العدالة والحماية الاجتماعية للطبقات المحتاجة، وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك بين كافة فئات الشعب المصري. 

واختتم السنودس بيانه بالاتي : لقد كانت الانتخابات الرئاسية في مصر استفتاءً شعبيًا حقيقيًا على دعم 

القيادة السياسية للمضي قُدمًا في طريقها نحو نهضة حقيقية في بلادنا العزيزة.

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