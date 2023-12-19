حزب المؤتمر: نتيجة الاستحقاق الرئاسي تعكس مدى وقوف ملايين المصريين خلف السيسي

أكد الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب المصري، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، تهدف إلى استمرار دعمهم للدولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمن مصر القومي.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائما يضع الشباب في المقدمة لأنهم يعبرون عن حيوية مصر ومستقبلها فبدون الشباب لن يكون هناك مستقبل.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن نتيجة الاستحقاق الرئاسي جاءت لتعكس بقوة مدى وقوف ملايين المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وتأكيد على انحيازهم للمشروع الوطني العملاق.

وأشار الدكتور أحمد منصور، الى أن الأحزاب السياسية المصرية كان لهاور هام في نجاح الاستحقاق الرئاسي بهذه الصورة المشرفة لمصر أمام العالم أجمع.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الفترة المقبلة ستشهد رواج سياسي كبير وإشراك للأحزاب السياسية في عملية البناء والتنمية واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر القومي.

ولفت الدكتور أحمد منصور، إلى أن الرئيس السيسي أمام الكثير من التحديات أهمها العبور بمصر إلى بر الآمان بما لديه رؤية وحنكة في التعامل الدبلوماسي لمواجهة التحديات الخارجية غير المسبوقة على المستوى الإقليمي والعالمي، لا سيما أن مصر تظل صامدة وسط مختلف التوترات الاستثنائية بالمنطقة.