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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 116 شخصا جراء زلزال قوى ضرب مناطق شمال غربي الصين

زلزال
زلزال
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لقى 116 شخصا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال قوي ضرب مناطق شمال غربي الصين.
وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن فرق البحث والإنقاذ تواصل أعمالها في ظل أجواء شديدة البرودة، مشيرة إلى أنه وفقا لمسئولين محليين فقد لقى ما لا يقل عن 105 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب نحو 400 آخرين في مقاطعة "قانسو" جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة خلال الساعات الماضية.

من جانبها، أفادت تقارير إعلامية بمصرع 11 شخصا آخرين وإصابة نحو 100 في مدينة "هايدونج" بمقاطعة "تشينجهاي" المجاورة.

وبحسب القناة تسبب الزلزال - الذي بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر - في انهيار منازل وإلحاق أضرار جسيمة أخرى، كما دفع المواطنين إلى الهروب إلى الشوارع بحثا عن الأمان.

الصين زلزال