برلماني: الرئيس السيسي أمامه عدد من التحديات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورسائله للشعب المصري بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية تأكيد على أن الشعب المصري شريك أساسي للدولة في عملية البناء والتنمية المستدامة.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على إشراك الشباب في كافة المجالات والإنجازات التي تحققها الدولة لأنه يعبر عن حيوية مصر ومستقبلها.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أمامه عدد من التحديات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة في ظل الظروف العالمية عامة والحرب الدائرة على الحدود الشرقية التي تستدعى استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصرى بشكل خاص وللقضية الفلسـطينية بشكل عام.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية جديدة.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المصريين على ثقة تامة وكاملة بقدرة الرئيس السيسي على استكمال المسيرة ومن خلفه شعب محب مخلص ورجال أوفياء قادرين على خوض كل التحديات ومجابهة الصعاب وتجاوز المستحيل.