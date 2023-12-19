"دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عصر التحول الرقمي" ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات؛ ندوة بعنوان (دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في عصر التحول الرقمي)، وذلك الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتتناول الندوة عدة محاور هامة منها التهديدات السيبرانية وكيفية حماية أنفسنا، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى حقوق المستخدمين والمحافظ الإلكترونية، وسيتم أيضًا تسليط الضوء على منظومة الشكاوى ومعايير الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي الندوة في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، ودورها كمركز للتميز في إنتاج المعرفة ونشرها، مما يجعلها حريصة على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بفعالياتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع وإضافة مستمرة مجددة ومسايرة لتغيرات العصر.

ومن ذلك تأتي أهمية إقامة ندوة توعوية للجمهور العام عن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في عصر التحول الرقمي؛ وذلك لما له من أهمية استراتيجية كهيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية – بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 – يُراعي في سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين. وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة.