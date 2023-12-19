قمصان وميكاري يحضران مواجهة السيتي وارواوا الياباني

يحضر سامي قمصان مدرب الأهلي وياسين ميكاري محلل أداء الفريق مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وارواوا الياباني المرتقبة مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية وذلك من أجل دراسة الفريق الخاسر المنتظر مواجهته الجمعة القادم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته أمس أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي الجمعة القادم لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية أمام الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وارواوا الياباني.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مسلسل هزائمه في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي مونديال الأندية السعودية 2023.

وتعد الهزيمة أمام فلومينينسي هي الهزيمة الثالثة لكولر مع الأهلي خلال المباريات التي قاد فيها المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية حيث سبق وأن خسر في مباراتين قبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية النسخة الماضية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-1 وأمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.