"أوتشا": 300 نازح فلسطيني استشهدوا بملاجئ "الأونروا" منذ 7 أكتوبر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن استشهاد 297 نازحا فلسطينيا على الأقل، من الذين لجأوا إلى منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة في الفترة بين 7 أكتوبر و16 ديسمبر الحالي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح في بيان، إنه "استشهد 297 نازحا على الأقل، وأصيب 1032 نازحا فلسطينيا آخر لجأوا إلى منشآت وملاجئ الأونروا، وأن العديد من مدارس الأونروا في القطاع تضررت".

وأضاف البيان أن: "70 من المدارس المتضررة هي مدارس تابعة للأونروا، من ضمنها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين داخليا. وقد تعرضت مدارس عدة، بما في ذلك مدارس الأونروا، للقصف المباشر بالغارات الجوية الإسرائيلية أو قذائف الدبابات".

وبشكل عام، نزح نحو 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون ما يزيد عن 85% من أهالي غزة، من أنحاء القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، من ضمنهم نحو 1.4 مليون لجأوا إلى منشآت الأونروا.

كما أعلن أوتشا أن المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غزة أصبحت الآن المنطقة الأكثر كثافة سكانية في القطاع، بكثافة تبلغ 12.000 شخص لكل كيلومتر مربع، بعد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى هناك بحثا عن الأمان منذ 3 من الشهر الحالي.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، أن ما لا يقل عن 19453 فلسطينيا استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.