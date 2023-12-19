رئيس جامعة حلوان يكرم العلماء المتميزين طبقاً لقواعد معلومات SciVal

كرم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، علماء الجامعة المميزين طبقاً لقواعد معلومات SciVal، حيث تم ترتيب أفضل ٤٠ باحث على مستوى الجامعة طبقاً لاستشهاداتهم البحثية العالية المقترنة بالتخصص ذات التأثير.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التى نظمها مكتب التصنيف الدولي حول التصنيف الدولي وطرق زيادة معدلات الاستشهاد واعتماده على الباحثين المميزين ذات المؤشر العالى لتأثير الاستشهادات المرجعية في مجال التخصص

(with high field-weighted citation impact)

والتى عقدت فعالياتها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه الورشة تعكس التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي والتصنيف الدولي، وتشجيع الباحثين على العمل الإبداعي والمساهمة في تطوير المعرفة والابتكار، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في مصر وزيادة معدلات الاستشهاد بالأبحاث المصرية واعتمادها على الباحثين المميزين.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب ان الورشة هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية التصنيف الدولي وكيفية زيادة معدلات الاستشهاد والاعتماد على الباحثين ذوي الإسهامات المميزة في المجالات العلمية وتكريمهم على ما بذلوه من جهد للارتقاء بتصنيف الجامعة من خلال بحوثهم ومشاريعهم.

وحظيت ورشة العمل بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين المتميزين فى البحث العلمي، حيث تم تناول جوانب متعددة خلال الورشة من قبل دكتور محمد دخيل مدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة حلوان، حيث تم تسليط الضوء على أهمية البحث العلمى و الاستشهاد بالأبحاث التى تخص جامعة حلوان مما يؤثر بالإيجاب في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كنا تفاعل الحضور مع الورشة بشكل إيجابي، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات وطرح الأسئلة والمناقشات حول المواضيع المطروحة.

وتعتبر الورشة فرصة مهمة للباحثين لتعزيز معرفتهم وتبادل المعلومات والتواصل مع زملائهم في المجال العلمي.