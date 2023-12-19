دراسة تكشف علاقة الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية بالإصابة بمرض السرطان

كشف الدكتور مارات زيناتولين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أهمية العلاقة بين تناول الاطعمة المصنعة والاصابة بمرض السرطان .

وأشار أخصائي أمراض الجهاز الهضمي إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المصنعة والأطعمة المالحة والمشروبات الغازية إلى زيادة الوزن والسمنة وأن الوزن الزائد لا يعني فقط أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري بل وخطر الإصابة بالأورام الخبيثة أيضا.

ووفقا له لكل نوع من أنواع السرطان آلية تطور خاصة فمثلا إفراز الكثير من الأنسولين يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس وهو نوع شديد العدوانية و لذلك نسبة قليلة من المصابين به يبقون على قيد الحياة لعدم ظهور أي أعراض له في مراحله الأولى.

وتابعت الدراسة: أن زيادة إفراز هرمون الاستروجين لدى النساء البدينات يزيد من خطر إصابتهن بسرطان الثدي وسرطان الرحم بسبب زيادة كثافة بطانة الرحم كما أن الالتهابات المزمنة في الأمعاء والكبد الدهني تحفز ظهور الأورام الخبيثة بالاضافة الى ان بسبب الوزن الزائد يتغير تركيب المرارة ويمكن أن تتكون الحصى في كيس الصفراء ما يؤدي إلى التهاب المرارة المزمن وقد يؤدي إلى سرطان كيس الصفراء.

لذلك ينصح بتقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح في النظام الغذائي والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية السكرية ومن الأفضل استبعاد الأطعمة المقلية بالزيت.