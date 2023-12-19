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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. أجواء باردة نهارا ورطبة ليلا

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء طقس لطيف نهارًا معتدل ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 19 درجة مئوية، مع سرعة رياح تصل إلى 16 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة تخطت 64%.

 وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك أجواء باردة خلال الصباح الباكر لطيفة نهارا، وتشير صورة الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق محدودة.

 وأضاف البيان وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وعلى سائقي المركبات توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، منعًا للتعرض للحوادث المرورية.

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