الخارجية الأمريكية تندد بهجمات الحوثيين على السفن التجارية فى البحر الأحمر

ندد وزير ة الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، خلال اتصال هاتفى، مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، بهجمات حركة الحوثى اليمنية على السفن التجارية فى المياه الدولية فى البحر الأحمر



وأضافت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن بلينكن ندد أيضا بالهجمات المستمرة التى يشنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة فى المياه الدولية فى جنوب البحر الأحمر، وحث على التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحرى.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت فى بيان أن جماعة الحوثى اليمنية نفذت هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الإثنين.

وأضافت: "تعرضت سفينة نقل المواد الكيميائية ـ النفط سوان أتلانتيك ـ لهجوم بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون من اليمن. وفي الوقت نفسه تقريبا، أبلغت سفينة البضائع السائبة كلارا عن انفجار في مياه بالقرب من موقعها. وهذا الهجوم منفصل عن الهجوم على السفينة سوان أتلانتيك".

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال أى من الحادثين.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أعلن تشكيل مبادرة "حامي الازدهار"، وهي مبادرة أمنية جديدة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.

وأكد أوستن أن المبادرة تشمل عدة دول هي: المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.