المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 71% من أهالي غزة يعانون من الجوع

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن 71% من أهالي قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح المرصد في دراسة، أن 98% من أهالي غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، و64% يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

وقال أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميا في القطاع.

وطالب بإجراء "تحقيق دولي محايد وعاجل في تصفية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة"، لافتا إلى "تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة هآرتس بشأن جرائم إعدام ميداني نفذت بحق معتقلين، فيما توفي آخرون إثر التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يعرف باسم سديه تيمان، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبا".

وأضاف أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن "جوانتنامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.