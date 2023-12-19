بالصور.. كارول سماحة تحيي أمسية ميلادية في لبنان

أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة أمسية ميلادية على مسرح مدرسة راهبات القلبين الأقدسين- السيوفي - لبنان ، بحضور عدد من الشخصيات البيروتية وأهالي الطلاب.

أدت كارول أغنيات ميلادية متعددة منها من ألبومها "Christmas Carols". كما قدمت نشيد الأطفال "ملك السلام" مع 20 تلميذة.

وسادت الأمسية أجواء من الفرح والبهجة والأمل على أنغام صوت كارول الذي صدح صوتها في أرجاء المسرح الذي كان مكتمل العدد.

وقالت كارول: "تجتاحني مشاعر مختلطة اليوم لأسباب عدة، أولها لأنني أحتفل بمناسبة عيد الميلاد المجيد في بيروت وتحديداً من الأشرفية، هذه المنطقة التي شهدت مآسي كثيرة، ورغم كل الوجع تعود لتجتمع بمناسبات الفرح والأعياد؛ فبالنسبة إليّ كل عيد هو مناسبة لولادة جديدة لأمل جديد بقلوبنا، لذا أتمنى أن يكون هذا العيد خاتمة لأحزاننا في المنطقة العربية بأكملها خاصةً مع بداية العام الجديد".

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