فلسطين.. قصف عنيف للمناطق الشرقية برفح الفلسطينية جنوب القطاع

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقصف عنيف للمناطق الشرقية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين، جراء قصف مخيم البريج وسط قطاع غزة ، وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، واستشهد أكثر من 200 مواطن، معظمهم من الأطفال، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ويستمر الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب مصادر صحية فلسطينية، منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453 شهيدًا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.