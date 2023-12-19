فلسطين.. شهيدان و3 إصابات جراء قصف مخيم البريج وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مخيم البريج وسط قطاع غزة ، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي اليوم الـ74 من العدوان على غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، واستشهد أكثر من 200 مواطن، معظمهم من الأطفال، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وتركزت عمليات القصف الاسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث افادت مصادر صحية ومحلية في رفح باستشهاد 25 مواطنًا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل فلسطينية.

كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح الفلسطينية.