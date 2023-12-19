العراق.. مصرع ضابط وإصابة آخر إثر سقوط مروحية شمالي البلاد

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، بسقوط مروحية شمال العراق في مدينة طوز خورماتو ونتج عن تلك الحادث مصرع ضابط وإصابة آخر .

كما أوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها، أن سقوط الطائرة نتيجة خلل فني أثناء اداء الواجب في مدينة طوز خورماتو شمال شرق العراق وجاء نص البيان كالتالي: "أنه اثناء تنفيذ واجب دعم واسناد الخطة الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني باحدى الطائرات مما ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد اقلاعها من مطار حليوة".

وأضافت وزارة الدفاع العراقية، أن "الحادث تسبب باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة اعلاه، وأصابة النقيب الطيار علاء سلمان"، مبينة انه "تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح الى مستشفى طوز خورماتو".