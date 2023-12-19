فلسطين.. الاحتلال يفجر منزلا في عقربا بنابلس ويصيب ويعتقل عددًا من المواطنين

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل بلدة عقربا جنوب نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت البلدة في ساعات متأخرة من الليل وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددًا من الشبان.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في عقربا جنوب نابلس، وأطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، فيما منعت تلك القوات سيارات الاسعاف من تقديم العلاجات للمصابين الفلسطينيين.