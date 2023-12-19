مركز شباب المدينة بالسويس ينظم احتفالية لفريق قادرون بإبداع 



نظم مركز شباب المدينة بالسويس، بالتعاون مع فريق قادورن بإبداع،احتفالية، بمقر المركز، بحضور عادل الشيمي مدير الشباب والرياضة بالسويس وجلال مازن أمين عام حزب حماة وطن بالسويس والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة.

تتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات المتنوعة لفريق قادرون بابداع منها كورال وعرض لعدد من العازفين على مجموعة من الالات الموسيقيه بالإضافة إلى غناء لعدد من الأشخاص من احد الفريق.

ومن جانبه قال عادل الشيمي، أن إظهار طاقة أبنائنا من ذوى الهمم ودعم موهبتهم، وتنميتها، واستثمارها يدعم شعورهم بالثقة بالنفس واحترام الآخر، المديرية لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم، وكذا دعم كافة المجالات لهم للعمل علي تنمية قدراتهم لتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

فيما قال جلال مازن، أن رعاية ذوى الهمم والعمل على دمجهم فى المجتمع هو جزء هام لا يتجزأ من نسيجه، مشيرا أن الحزب خطة شاملة لدعم ذوى الهمم فى كافة المجالات المختلفة.

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