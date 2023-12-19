الاتحاد الأوروبي وكينيا يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 01:18 ص

وقعّ الاتحاد الأوروبي وجمهورية كينيا في العاصمة الكينية نيروبي أمس الاثنين، اتفاقية شراكة اقتصادية لتعزيز التجارة الثنائية في السلع وزيادة تدفقات الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل "أن الاتفاقية توفّر منصة لدعم توفير فرص العمل لكلا الجانبين، إلى جانب التعاون المستهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية في كينيا".

وجرى التوقيع خلال -حفل رسمي- في العاصمة الكينية نيروبي جمع الرئيس الكيني الدكتور ويليام ساموي روتو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويعدّ الاتحاد الأوروبي أول وجهة تصدير لكينيا وثاني أكبر شريك تجاري لها، بإجمالي 3.3 مليارات يورو في التجارة الثنائية عام 2022، بزيادة قدرها 27 ٪ مقارنة بالعام 2018.