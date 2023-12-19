مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 01:08 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الاثنين، مرتفعًا 75.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11676.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 260 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مبكو، وتشب، والباحة، والعمران، وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، والإنماء ريت للتجزئة، والآمار، وأسواق عبدالله العثيم، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.83% و3.86% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وشمس ، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء ، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 199.09 نقطة ليقفل عند مستوى 23570.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.